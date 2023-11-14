ЕС увеличил производство боеприпасов на 30% в 2023 году

Еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил, что Европейский союз нарастил производство боеприпасов в 2023 году на 30%.

Соответствующее заявление он сделал, прибыв на встречу министров обороны Евросоюза.

«С февраля 2023 года мы значительно увеличили производство боеприпасов — на 30%, таким образом, мы выполним поставленную нами задачу производить 1 млн снарядов в год», — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что теперь странам объединения предстоит заниматься вопросами поставок соответствующих снарядов Украине.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз поставил Украине 300 тыс. снарядов из обещанного миллиона.