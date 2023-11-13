Боррель: ЕС поставил Украине 300 тысяч снарядов из обещанного миллиона

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель признал, что Евросоюз не успевает выполнить план по отправке на Украину 1 млн снарядов и ракет до конца года. Пока что страны блока поставили украинской армии чуть более 300 тыс. снарядов.

Слова Борреля приводит ТАСС.

«Это всё ещё наша цель. Эту цель мы старались достичь по трём линиям. В краткосрочной перспективе мы обратились к нашим армиям, чтобы использовать существующие запасы и выделить снаряды из них. Эта рабочая линия закончена, по ней предоставлено чуть более 300 тыс. снарядов», — сказал он журналистам.

Сейчас страны ЕС находятся на «второй линии» — производстве, отметил он. Так, уже подписано несколько контрактов и производство запущено.

«Ну и третья линия — увеличение производства, но это задача на среднесрочную перспективу, не до конца года и даже не на первые месяцы следующего года. У нас сохраняется эта задача, но мы, наверное, не сможем выполнить её до конца года, всё зависит от того, как быстро контракты будут выполнены и заводы смогут производить», — заключил Боррель.

Как ранее писало агентство Bloomberg, Евросоюз проинформировал страны — члены объединения, что вряд ли сможет выполнить обещание по поставкам 1 млн боеприпасов на Украину до марта следующего года.