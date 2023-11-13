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Боррель: ЕС поставил Украине 300 тысяч снарядов из обещанного миллиона

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Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель признал, что Евросоюз не успевает выполнить план по отправке на Украину 1 млн снарядов и ракет до конца года. Пока что страны блока поставили украинской армии чуть более 300 тыс. снарядов.
Боррель: ЕС поставил Украине 300 тысяч снарядов из обещанного миллиона
  • Gettyimages.ru

Слова Борреля приводит ТАСС.

«Это всё ещё наша цель. Эту цель мы старались достичь по трём линиям. В краткосрочной перспективе мы обратились к нашим армиям, чтобы использовать существующие запасы и выделить снаряды из них. Эта рабочая линия закончена, по ней предоставлено чуть более 300 тыс. снарядов», — сказал он журналистам.

Сейчас страны ЕС находятся на «второй линии» — производстве, отметил он. Так, уже подписано несколько контрактов и производство запущено.

«Ну и третья линия — увеличение производства, но это задача на среднесрочную перспективу, не до конца года и даже не на первые месяцы следующего года. У нас сохраняется эта задача, но мы, наверное, не сможем выполнить её до конца года, всё зависит от того, как быстро контракты будут выполнены и заводы смогут производить», — заключил Боррель.

Как ранее писало агентство Bloomberg, Евросоюз проинформировал страны — члены объединения, что вряд ли сможет выполнить обещание по поставкам 1 млн боеприпасов на Украину до марта следующего года.

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