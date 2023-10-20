Глава МИД Израиля встретился с послами 22 стран, граждане которых — у ХАМАС

Глава израильского МИД Эли Коэн встретился с послами 22 стран, граждане которых находятся в заложниках у ХАМАС в секторе Газа.

«Мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы освободить похищенных, независимо от их гражданства. В сотрудничестве с другими странами... мы сможем оказать существенное международное давление на... ХАМАС с целью возвращения всех похищенных», — цитирует его РИА Новости.

Министр потребовал от международных организаций, включая МККК, посетить похищенных граждан и проверить их состояние.

По данным ведомства, на встрече присутствовали послы и дипломаты из России, Танзании, Румынии, Португалии, Перу, Сербии, Колумбии, Австрии, Эфиопии, Аргентины, Филиппин, Грузии, Шри-Ланки, Франции, Мексики, Дании, Венгрии, Италии, Таиланда, Канады, Нидерландов, Польши и ЕС.

Ранее пресс-секретарь посольства России в Израиле Марина Рязанова заявила, что по меньшей мере двое россиян находятся в заложниках в секторе Газа.

Также стало известно, что в ходе обострения палестино-израильского конфликта погибли 19 россиян.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что около 1 тыс. российских граждан и членов их семей стали заложниками блокады сектора Газа.