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Глава МИД Израиля встретился с послами 22 стран, граждане которых — у ХАМАС

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Глава израильского МИД Эли Коэн встретился с послами 22 стран, граждане которых находятся в заложниках у ХАМАС в секторе Газа.
Глава МИД Израиля встретился с послами 22 стран, граждане которых — у ХАМАС
  • AP
  • © Thanassis Stavrakis

«Мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы освободить похищенных, независимо от их гражданства. В сотрудничестве с другими странами... мы сможем оказать существенное международное давление на... ХАМАС с целью возвращения всех похищенных», — цитирует его РИА Новости.

Министр потребовал от международных организаций, включая МККК, посетить похищенных граждан и проверить их состояние.

По данным ведомства, на встрече присутствовали послы и дипломаты из России, Танзании, Румынии, Португалии, Перу, Сербии, Колумбии, Австрии, Эфиопии, Аргентины, Филиппин, Грузии, Шри-Ланки, Франции, Мексики, Дании, Венгрии, Италии, Таиланда, Канады, Нидерландов, Польши и ЕС.

Ранее пресс-секретарь посольства России в Израиле Марина Рязанова заявила, что по меньшей мере двое россиян находятся в заложниках в секторе Газа.

Также стало известно, что в ходе обострения палестино-израильского конфликта погибли 19 россиян.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что около 1 тыс. российских граждан и членов их семей стали заложниками блокады сектора Газа.

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