Минобрнауки: пересдача ЕГЭ не отразится на рейтинге абитуриента при поступлении
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Об этом представители Минобрнауки России заявили РИА Новости.
«Результаты (пересдачи) будут учитываться наравне с прочими результатами ЕГЭ», — отметили в министерстве.
Основным критерием ранжирования абитуриентов в конкурсных списках, как и в прошлые годы, остаётся сумма конкурсных баллов, подчеркнули в Минобрнауки.
Ранее стало известно о том, что порядка 20% родителей испытывают сильный стресс во время сдачи детьми ЕГЭ.