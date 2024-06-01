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Минобрнауки: пересдача ЕГЭ не отразится на рейтинге абитуриента при поступлении

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Пересдача ЕГЭ не повлияет на рейтинг абитуриента при поступлении в вузы.
Минобрнауки: пересдача ЕГЭ не отразится на рейтинге абитуриента при поступлении
  • © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Об этом представители Минобрнауки России заявили РИА Новости.

«Результаты (пересдачи) будут учитываться наравне с прочими результатами ЕГЭ», — отметили в министерстве.

Основным критерием ранжирования абитуриентов в конкурсных списках, как и в прошлые годы, остаётся сумма конкурсных баллов, подчеркнули в Минобрнауки.

Ранее стало известно о том, что порядка 20% родителей испытывают сильный стресс во время сдачи детьми ЕГЭ.

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