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Порядка 20% родителей испытывают сильный стресс во время сдачи детьми ЕГЭ

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Недавний опрос, проведённый среди родителей учащихся 11-х классов школ, показал, что порядка 20% из них испытывают сильный стресс в связи со сдачей ребёнком ЕГЭ.

Однако за 14 лет число таких респондентов снизилось более чем в 1,5 раза — в 2010 году о серьёзных переживаниях перед ЕГЭ рассказал каждый третий участник опроса, передаёт радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на исследование сервиса SuperJob.

Также 31% родителей назвали состояние своих детей перед экзаменом относительно спокойным, 46% определили его как лёгкое волнение, 19% зафиксировали у детей сильный стресс.

Ранее НСН сообщала, что в Москве перед началом сдачи ЕГЭ более 300 тыс. человек посетили бесплатные лекции с психологами для выпускников и их родителей.

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