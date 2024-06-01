Казахстан и США обсудили развитие стратегического партнёрства
- РИА Новости
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Об этом заявили в пресс-службе внешнеполитического ведомства Казахстана.
Представители Казахстана и США обсудили аспекты политического и экономического сотрудничества.
«Стороны подтвердили свою готовность к дальнейшей реализации достигнутых договорённостей на взаимовыгодной основе», — подчеркнули в МИД.
Ранее в Минтрансе Казахстана сообщили об отмене всех ограничений на полёты в страны Евросоюза.