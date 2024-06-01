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Казахстан и США обсудили развитие стратегического партнёрства

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Первый заместитель главы МИД Казахстана Акан Рахметуллин и помощник американского госсекретаря по делам Южной и Центральной Азии Дональд Лу провели в Вашингтоне шестое заседание комиссии по расширенному стратегическому партнёрству.
Казахстан и США обсудили развитие стратегического партнёрства
  • РИА Новости
  • © Sputnik / Болат Шайхинов

Об этом заявили в пресс-службе внешнеполитического ведомства Казахстана.

Представители Казахстана и США обсудили аспекты политического и экономического сотрудничества.

«Стороны подтвердили свою готовность к дальнейшей реализации достигнутых договорённостей на взаимовыгодной основе», — подчеркнули в МИД.

Ранее в Минтрансе Казахстана сообщили об отмене всех ограничений на полёты в страны Евросоюза.

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