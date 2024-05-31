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С Казахстана сняли все запреты на полёты в ЕС

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В Минтрансе Казахстана сообщили об отмене всех ограничений на полёты в страны Евросоюза.
С Казахстана сняли все запреты на полёты в ЕС
  • Gettyimages.ru

В ведомстве рассказали, что такое решение принял Комитет по безопасности полётов Еврокомиссии.

«Учитывая значительный прогресс в обеспечении безопасности полётов, с Казахстана и казахстанских перевозчиков были сняты все ограничения на полёты в страны Европейского союза», — говорится в сообщении Минтранса.

По словам ведомства, в феврале 2024 года эксперты ЕС провели техническую оценку функционирования системы обеспечения безопасности полётов. Они выявили улучшение в вопросах сертификации, контроля и надзора в авиационной сфере.

Ранее Евросоюз запретил турецкой авиакомпании Southwind Airlines совершать полёты между Турцией и странами объединения из-за якобы связей с Россией.

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