ЕС запретил Southwind Airlines летать через Европу из-за якобы связей с Россией

Европейский союз отказал турецкой авиакомпании Southwind Airlines в разрешении совершать полёты между Турцией и странами объединения из-за якобы связей с Россией.

Об этом пишет Turizm Güncel.

Отмечается, что руководящие органы Евросоюза проинформировали власти входящих в него стран об этом решении, оно вступило в силу немедленно.

Так, его юридическим основанием послужил санкционный регламент от 31 июля 2014 года, который предполагает ограничительные меры в отношении России из-за украинского конфликта.

Уточняется, что авиакомпания планировала рейсы в Берлин, Дюссельдорф, Франкфурт, Гамбург, Мюнхен и Штутгарт и греческий Ираклион. Также в результате закрытия воздушного пространства Европейского союза Southwind Airlines не сможет организовывать полёты в швейцарский Цюрих.

Ранее генпрокурор Техаса Кен Пакстон сообщил о начале расследования в отношении поставщика комплектующих для самолётов Boeing после ряда происшествий с ними.

25 марта глава Boeing Дэйв Кэлхун заявил о планах подать в отставку до конца года на фоне авиакатастроф и технических проблем с самолётами.