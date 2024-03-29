В Техасе начали расследование в отношении поставщика фюзеляжей для Boeing
Как передаёт РИА Новости, под следствие попала компания Spirit AeroSystems, выпускающая фюзеляжи для авиалайнеров Boeing 737.
По словам Пакстона, потенциальные риски, которые связаны с определёнными моделями воздушных судов, вызывают глубокую обеспокоенность и потенциально угрожают жизням жителей Техаса.
Генпрокурор добавил, что привлечёт к ответственности любую компанию, если та не будет соблюдать стандарты, предписанные законом.
Ранее глава Boeing Дэйв Кэлхун сообщил о планах подать в отставку до конца года на фоне авиакатастроф и технических проблем с самолётами.