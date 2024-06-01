Путин поздравил граждан России с Международным днём защиты детей

Президент Владимир Путин поздравил россиян с Международным днём защиты детей.

Текст телеграммы опубликован на официальном сайте Кремля.

Путин отметил, что в России вопросам воспитания детей и укрепления семейных ценностей уделяется приоритетное внимание.

«Важно, чтобы каждый ребёнок был окружён заботой и любовью, рос здоровым и счастливым, развивал свои таланты и способности», — подчеркнул глава государства.

Ранее стало известно о том, что День защиты детей отпразднуют в столице в рамках фестиваля «Лето в Москве».