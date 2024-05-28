День защиты детей отпразднуют в столице в рамках фестиваля «Лето в Москве» 1 и 2 июня, рассказал руководитель Департамента культуры Алексей Фурсин.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

«В рамках фестиваля пройдёт свыше 6 тыс. событий, а откроется он в Международный день защиты детей масштабной программой — по всей Москве запланированы праздничные концерты, мастер-классы, игры, спектакли, кинопоказы и прочие мероприятия», — рассказал Фурсин на официальном портале мэра и правительства.

Для детей будут организованы цирковые шоу, научные эксперименты, инклюзивный пикник и многое другое. Мероприятия пройдут в 28 парках столицы.

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