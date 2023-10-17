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Корабли ВМС Британии выдвинулись в Средиземноморье для поддержки Израиля

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Корабли ВМС Великобритании выдвинулись в Средиземное море для оказания поддержки Израилю. Об этом сообщили в британском Минобороны.
Корабли ВМС Британии выдвинулись в Средиземноморье для поддержки Израиля
  • Gettyimages.ru
  • © Heritage Images

«Оперативная группа Королевских ВМС... направилась в восточное Средиземноморье для укрепления региональной стабильности и предоставления возможностей на случай непредвиденных ситуаций в ближайшие недели», — говорится в сообщении в соцсети X (бывшая Twitter).

Отмечается, что в группу входят в том числе корабли Argus и Lyme Bay.

Ранее газета The Washington Post сообщила, что Соединённые Штаты отправляют к берегам Израиля группировку из десантных кораблей и более 4 тыс. военных.

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