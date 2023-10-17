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WP: США направляют к берегам Израиля более четырёх тысяч моряков

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Соединённые Штаты отправляют к берегам Израиля группировку из десантных кораблей и более 4 тыс. военных. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.
WP: США направляют к берегам Израиля более четырёх тысяч моряков
  • Gettyimages.ru
  • © pastorscott

«Десантная группа десантного корабля Bataan, насчитывающая более 4 тыс. моряков и морских пехотинцев, присоединится к растущему американскому флоту у берегов Израиля», — говорится в заявлении.

Отмечается, что в объединение войдут два самолёта, авианосцы и связанные с ними корабли сопровождения.

Ранее в конгрессе США подтвердили нахождение 2 тыс. морских пехотинцев у берегов Израиля и сектора Газа, а также допустили участие военнослужащих в палестино-израильском конфликте.

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