WP: США направляют к берегам Израиля более четырёх тысяч моряков

Соединённые Штаты отправляют к берегам Израиля группировку из десантных кораблей и более 4 тыс. военных. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

«Десантная группа десантного корабля Bataan, насчитывающая более 4 тыс. моряков и морских пехотинцев, присоединится к растущему американскому флоту у берегов Израиля», — говорится в заявлении.

Отмечается, что в объединение войдут два самолёта, авианосцы и связанные с ними корабли сопровождения.

Ранее в конгрессе США подтвердили нахождение 2 тыс. морских пехотинцев у берегов Израиля и сектора Газа, а также допустили участие военнослужащих в палестино-израильском конфликте.