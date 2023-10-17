В конгрессе США подтвердили отправку 2 тысяч морпехов к берегам Израиля

В конгрессе США подтвердили нахождение 2 тыс. морских пехотинцев у берегов Израиля и сектора Газа, а также допустили участие военнослужащих в палестино-израильском конфликте.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета палаты представителей конгресса США по внешней политике Майкла Маккола.

«Экспедиционный корпус морпехов является очень показательным, потому что станет движущей силой в случае высадки, если их сапоги будут на земле для участия в войне», — сказал он CNN.

Конгрессмен уточнил, что у берегов Газы и Израиля находятся 2 тыс. морпехов, отправленных в регион министром обороны Ллойдом Остином.

16 октября The Wall Street Journal писала, что в армии Соединённых Штатов отобрали около 2 тыс. американских военнослужащих для подготовки к возможному развёртыванию в поддержку Израиля.