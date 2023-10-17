В конгрессе США подтвердили отправку 2 тысяч морпехов к берегам Израиля
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Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комитета палаты представителей конгресса США по внешней политике Майкла Маккола.
«Экспедиционный корпус морпехов является очень показательным, потому что станет движущей силой в случае высадки, если их сапоги будут на земле для участия в войне», — сказал он CNN.
Конгрессмен уточнил, что у берегов Газы и Израиля находятся 2 тыс. морпехов, отправленных в регион министром обороны Ллойдом Остином.
16 октября The Wall Street Journal писала, что в армии Соединённых Штатов отобрали около 2 тыс. американских военнослужащих для подготовки к возможному развёртыванию в поддержку Израиля.