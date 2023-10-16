WSJ: США отобрали около 2000 военных для подготовки к развёртыванию в Израиле
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Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителей Пентагона.
По данным газеты, военные должны будут консультировать и оказывать медицинскую поддержку.
Отмечается, что эти войска не предназначены для участия в боевых действиях.
Ранее американский президент Джо Байден и израильский премьер Биньямин Нетаньяху обсудили военную поддержку Израиля со стороны США и усилия по гуманитарному коридору.