WSJ: США отобрали около 2000 военных для подготовки к развёртыванию в Израиле

В армии Соединённых Штатов отобрали около 2 тыс. американских военнослужащих для подготовки к возможному развёртыванию в поддержку Израиля.

Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителей Пентагона.

По данным газеты, военные должны будут консультировать и оказывать медицинскую поддержку.

Отмечается, что эти войска не предназначены для участия в боевых действиях.

Ранее американский президент Джо Байден и израильский премьер Биньямин Нетаньяху обсудили военную поддержку Израиля со стороны США и усилия по гуманитарному коридору.