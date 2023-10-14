Байден и Нетаньяху обсудили военную поддержку Израиля

Американский президент Джо Байден и израильский премьер Биньямин Нетаньяху обсудили военную поддержку Израиля со стороны США и усилия по гуманитарному коридору.

«Президент Байден проинформировал премьер-министра Нетаньяху о военной поддержке США и повторил своё предупреждение каждому, кто пытается расширить конфликт», — сказано в заявлении Белого дома.

Байден также призвал все страны «однозначно осудить ХАМАС как террористическую организацию, которая не отражает чаяния палестинского народа».

Министр здравоохранения Палестины Мей аль-Кайла сообщил, что все основные больницы в секторе Газа частично или полностью разрушены в результате обстрелов со стороны Израиля.

Иорданский полевой госпиталь, расположенный на территории сектора Газа, полностью прекратил работу.

ЦАХАЛ намерен оценить ситуацию в секторе Газа и понять, сколько осталось местных жителей после эвакуации. Если ситуация позволит, начнутся боевые операции. Вооружённые силы готовы к расширению боевых действий.