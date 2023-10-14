Байден и Нетаньяху обсудили военную поддержку Израиля
«Президент Байден проинформировал премьер-министра Нетаньяху о военной поддержке США и повторил своё предупреждение каждому, кто пытается расширить конфликт», — сказано в заявлении Белого дома.
Байден также призвал все страны «однозначно осудить ХАМАС как террористическую организацию, которая не отражает чаяния палестинского народа».
Министр здравоохранения Палестины Мей аль-Кайла сообщил, что все основные больницы в секторе Газа частично или полностью разрушены в результате обстрелов со стороны Израиля.
Иорданский полевой госпиталь, расположенный на территории сектора Газа, полностью прекратил работу.
ЦАХАЛ намерен оценить ситуацию в секторе Газа и понять, сколько осталось местных жителей после эвакуации. Если ситуация позволит, начнутся боевые операции. Вооружённые силы готовы к расширению боевых действий.