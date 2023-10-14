Минздрав Палестины: все основные больницы в Газе повреждены из-за ударов Израиля

Все основные больницы в секторе Газа частично или полностью разрушены в результате обстрелов со стороны Израиля. Об этом заявил министр здравоохранения Палестины Мей аль-Кайла.

Он перечислил, что снаряды попали в больницы Бейт-Ханун и Ад-Дурра.

«Индонезийская больница, крупная больница Аш-Шифа, и Центральная больница сектора Газа были частично разрушены, другие лечебные заведения также выведены из строя», — приводит РИА Новости слова аль-Кайлы.

Он добавил, что медицинские ресурсы Газы находятся на грани истощения.

Ранее стало известно, что иорданский полевой госпиталь, расположенный на территории сектора Газа, полностью прекратил работу в результате обстрелов со стороны Израиля.