Минздрав Палестины: все основные больницы в Газе повреждены из-за ударов Израиля
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Он перечислил, что снаряды попали в больницы Бейт-Ханун и Ад-Дурра.
«Индонезийская больница, крупная больница Аш-Шифа, и Центральная больница сектора Газа были частично разрушены, другие лечебные заведения также выведены из строя», — приводит РИА Новости слова аль-Кайлы.
Он добавил, что медицинские ресурсы Газы находятся на грани истощения.
Ранее стало известно, что иорданский полевой госпиталь, расположенный на территории сектора Газа, полностью прекратил работу в результате обстрелов со стороны Израиля.