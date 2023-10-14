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Минздрав Палестины: все основные больницы в Газе повреждены из-за ударов Израиля

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Все основные больницы в секторе Газа частично или полностью разрушены в результате обстрелов со стороны Израиля. Об этом заявил министр здравоохранения Палестины Мей аль-Кайла.
Минздрав Палестины: все основные больницы в Газе повреждены из-за ударов Израиля
  • Gettyimages.ru
  • © Ashraf Amra

Он перечислил, что снаряды попали в больницы Бейт-Ханун и Ад-Дурра.

«Индонезийская больница, крупная больница Аш-Шифа, и Центральная больница сектора Газа были частично разрушены, другие лечебные заведения также выведены из строя», — приводит РИА Новости слова аль-Кайлы.

Он добавил, что медицинские ресурсы Газы находятся на грани истощения.

Ранее стало известно, что иорданский полевой госпиталь, расположенный на территории сектора Газа, полностью прекратил работу в результате обстрелов со стороны Израиля.

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