Полевой госпиталь Иордании в Газе прекратил работу из-за израильских обстрелов

Иорданский полевой госпиталь, расположенный на территории сектора Газа, полностью прекратил работу в результате обстрелов со стороны Израиля.

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Об этом информирует телеканал Al-Mamlaka. «Иорданский полевой госпиталь в секторе Газа полностью прекратил работу из-за израильской бомбардировки прилегающих районов», — говорится в сообщении. По данным телеканала, израильские авиаудары нанесли серьёзный ущерб территории, окружающей госпиталь. Кроме того, ведущие к нему дороги оказались переразаны. Ранее армия обороны Израиля заявила, что командир роты элитного подразделения палестинского движения ХАМАС «Нухба» Али Кади был ликвидирован.