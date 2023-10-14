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Полевой госпиталь Иордании в Газе прекратил работу из-за израильских обстрелов

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Иорданский полевой госпиталь, расположенный на территории сектора Газа, полностью прекратил работу в результате обстрелов со стороны Израиля.
Полевой госпиталь Иордании в Газе прекратил работу из-за израильских обстрелов
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует телеканал Al-Mamlaka.

«Иорданский полевой госпиталь в секторе Газа полностью прекратил работу из-за израильской бомбардировки прилегающих районов», — говорится в сообщении.

По данным телеканала, израильские авиаудары нанесли серьёзный ущерб территории, окружающей госпиталь.

Кроме того, ведущие к нему дороги оказались переразаны.

Ранее армия обороны Израиля заявила, что командир роты элитного подразделения палестинского движения ХАМАС «Нухба» Али Кади был ликвидирован.

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