ЦАХАЛ: армия начнёт операцию в Газе на основании данных об оставшихся жителях

Представитель израильской армии Йонатан Конрикус заявил, что ЦАХАЛ необходимо оценить ситуацию в секторе Газа и понять, сколько осталось местных жителей после эвакуации — если ситуация позволит, начнутся боевые операции.

«Как только мы увидим, что ситуация позволит (проведение. — RT) крупных боевых операций, тогда они начнутся», — цитирует его РИА Новости.

Ранее спикер армии Израиля Авихай Адраи сообщил, что жители сектора Газа смогут эвакуироваться на юг региона в течение ещё шести часов.

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что требование властей Израиля об эвакуации более 1 млн жителей сектора Газа за сутки является нереалистичным.