ЦАХАЛ: армия начнёт операцию в Газе на основании данных об оставшихся жителях
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«Как только мы увидим, что ситуация позволит (проведение. — RT) крупных боевых операций, тогда они начнутся», — цитирует его РИА Новости.
Ранее спикер армии Израиля Авихай Адраи сообщил, что жители сектора Газа смогут эвакуироваться на юг региона в течение ещё шести часов.
Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что требование властей Израиля об эвакуации более 1 млн жителей сектора Газа за сутки является нереалистичным.