Боррель назвал нереалистичной эвакуацию по требованию Израиля 1 млн жителей Газы
- AFP
Еврочиновник отметил, что мирных жителей необходимо предупреждать о предстоящей военной операции, но при этом требование об эвакуации должно быть реалистичным.
«А... исход миллиона человек за 24 часа нереалистичен», — цитирует его РИА Новости.
Ранее Израиль проинформировал ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг сектора Газа в течение суток.
Правительство палестинского движения ХАМАС призвало жителей сектора Газа игнорировать это требование властей Израиля.