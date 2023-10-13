Боррель назвал нереалистичной эвакуацию по требованию Израиля 1 млн жителей Газы

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что требование властей Израиля об эвакуации более 1 млн жителей сектора Газа за сутки является нереалистичным.

Еврочиновник отметил, что мирных жителей необходимо предупреждать о предстоящей военной операции, но при этом требование об эвакуации должно быть реалистичным.

«А... исход миллиона человек за 24 часа нереалистичен», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Израиль проинформировал ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг сектора Газа в течение суток.

Правительство палестинского движения ХАМАС призвало жителей сектора Газа игнорировать это требование властей Израиля.