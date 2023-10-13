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ХАМАС призвало жителей Газы игнорировать требование Израиля об эвакуации на юг

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Правительство палестинского движения ХАМАС призвало жителей сектора Газа игнорировать требование властей Израиля об обязательной эвакуации на юг анклава.
ХАМАС призвало жителей Газы игнорировать требование Израиля об эвакуации на юг
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Об этом написал глава пресс-офиса правительства ХАМАС в секторе Газа Салама Мааруф в своих соцсетях.

Как отметил Мааруф, израильские власти продолжают распространять недостоверную информацию, чтобы поколебать внутренний фронт.

«Мы призываем наших граждан не поддаваться этим попыткам, которые являются частью психологической войны», — говорится в сообщении.

Ранее Израиль проинформировал ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг сектора Газа в течение суток.

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