ХАМАС призвало жителей Газы игнорировать требование Израиля об эвакуации на юг
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Об этом написал глава пресс-офиса правительства ХАМАС в секторе Газа Салама Мааруф в своих соцсетях.
Как отметил Мааруф, израильские власти продолжают распространять недостоверную информацию, чтобы поколебать внутренний фронт.
«Мы призываем наших граждан не поддаваться этим попыткам, которые являются частью психологической войны», — говорится в сообщении.
Ранее Израиль проинформировал ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг сектора Газа в течение суток.