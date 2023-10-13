ХАМАС призвало жителей Газы игнорировать требование Израиля об эвакуации на юг

Правительство палестинского движения ХАМАС призвало жителей сектора Газа игнорировать требование властей Израиля об обязательной эвакуации на юг анклава.

Об этом написал глава пресс-офиса правительства ХАМАС в секторе Газа Салама Мааруф в своих соцсетях.

Как отметил Мааруф, израильские власти продолжают распространять недостоверную информацию, чтобы поколебать внутренний фронт.

«Мы призываем наших граждан не поддаваться этим попыткам, которые являются частью психологической войны», — говорится в сообщении.

Ранее Израиль проинформировал ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг сектора Газа в течение суток.