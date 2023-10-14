В ЦАХАЛ дали жителям сектора Газа ещё шесть часов на эвакуацию

Спикер армии Израиля Авихай Адраи сообщил, что жители сектора Газа смогут эвакуироваться на юг региона в течение ещё шести часов.

«Призываем жителей Газы в последние дни покинуть город Газа и направиться на юг... Армия Израиля позволит перемещаться по указанным улицам без каких-либо неприятностей с 10:00 до 16:00», — заявил он.

Представитель ЦАХАЛ сопроводил пост в соцсетях картой, где указаны улицы Салах ад-Дина и аль-Бахр.

Представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик ранее заявил, что всемирная организация призывает отменить предписание Израиля о перемещении палестинцев с севера на юг Газы.

По словам Дюжаррика, такое перемещение не может произойти без «разрушительных гуманитарных последствий».

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что требование властей Израиля об эвакуации более 1 млн жителей сектора Газа за сутки является нереалистичным.