В ЦАХАЛ дали жителям сектора Газа ещё шесть часов на эвакуацию
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«Призываем жителей Газы в последние дни покинуть город Газа и направиться на юг... Армия Израиля позволит перемещаться по указанным улицам без каких-либо неприятностей с 10:00 до 16:00», — заявил он.
Представитель ЦАХАЛ сопроводил пост в соцсетях картой, где указаны улицы Салах ад-Дина и аль-Бахр.
Представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик ранее заявил, что всемирная организация призывает отменить предписание Израиля о перемещении палестинцев с севера на юг Газы.
По словам Дюжаррика, такое перемещение не может произойти без «разрушительных гуманитарных последствий».
Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что требование властей Израиля об эвакуации более 1 млн жителей сектора Газа за сутки является нереалистичным.