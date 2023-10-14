Армия Израиля сообщила о готовности к наземной операции против ХАМАС
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«Батальоны и солдаты ЦАХАЛ развёрнуты по всей стране и готовы к следующим этапам военных действий», — говорится в тексте.
Отмечается, что в Израиле завершена мобилизация сотен тысяч резервистов, они готовы к комплексному и скоординированному нападению с воздуха, моря и земли.
Ранее представитель израильской армии Йонатан Конрикус заявил, что ЦАХАЛ необходимо оценить ситуацию в секторе Газа и понять, сколько осталось местных жителей после эвакуации. Если ситуация позволит, начнутся боевые операции.