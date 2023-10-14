Армия Израиля сообщила о готовности к наземной операции против ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что подразделения развёрнуты по всей территории государства, они готовы к проведению военной операции против радикального палестинского движения ХАМАС.

«Батальоны и солдаты ЦАХАЛ развёрнуты по всей стране и готовы к следующим этапам военных действий», — говорится в тексте.

Отмечается, что в Израиле завершена мобилизация сотен тысяч резервистов, они готовы к комплексному и скоординированному нападению с воздуха, моря и земли.

Ранее представитель израильской армии Йонатан Конрикус заявил, что ЦАХАЛ необходимо оценить ситуацию в секторе Газа и понять, сколько осталось местных жителей после эвакуации. Если ситуация позволит, начнутся боевые операции.