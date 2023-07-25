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Власти Польши переводят под принудительное управление две связанные с Россией компании

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Власти Польши решили перевести под принудительное управление компании Boerner Insulation и Boerner Service, совладельцами которых являются российские предприниматели.
Власти Польши переводят под принудительное управление две связанные с Россией компании
  • Gettyimages.ru
  • © photo_Pawel

Об этом сообщил министр развития и технологий республики Вальдемар Буда.

По его словам, эти предприятия были внесены в национальный санкционный список МВД республики, что означало заморозку их деятельности.

«Мы — первая страна в Европе, которая ввела механизм временного принудительного управления. Сегодня я принял ещё одно решение о его применении», — цитирует его ТАСС.

Ранее Евросоюз ввёл санкции против 12 физических лиц и пяти организаций из России.

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