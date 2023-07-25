Власти Польши переводят под принудительное управление две связанные с Россией компании
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Об этом сообщил министр развития и технологий республики Вальдемар Буда.
По его словам, эти предприятия были внесены в национальный санкционный список МВД республики, что означало заморозку их деятельности.
«Мы — первая страна в Европе, которая ввела механизм временного принудительного управления. Сегодня я принял ещё одно решение о его применении», — цитирует его ТАСС.
Ранее Евросоюз ввёл санкции против 12 физических лиц и пяти организаций из России.