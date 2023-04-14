Мишустин: санкции против России готовились годами

Российский премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что санкции против России готовились годами.

Об этом он сказал на совместном заседании коллегий Минфина и Минэкономразвития России.

По словам главы правительства, стране удалось выстоять в непростое время, в условиях введения против России «более десятка тысяч санкций», целью которых было «практически лишить возможности нормальных доходов население».

«И всё это было, скажем так, не спонтанно. Это готовилось годами», — отметил он, обращаясь ко всем участникам встречи.

Ранее Мишустин заявил, что российская экономика справилась с вызовами пандемии и беспрецедентных санкций. Вместе с этим он призвал сохранить и укрепить рыночные институты в стране.