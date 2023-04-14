Мишустин: экономика России справилась с вызовами пандемии и беспрецедентных санкций

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Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что российская экономика справилась с вызовами пандемии и беспрецедентных санкций.
Мишустин: экономика России справилась с вызовами пандемии и беспрецедентных санкций
  • РИА Новости

Об этом он заявил на совместном заседании коллегий Минфина и Минэкономразвития России.

«В последние три года нам приходилось принимать много оперативных, даже экстренных решений. Сначала — по поддержке граждан и бизнеса в период ковида, потом — по адаптации экономики и жителей нашей страны к последствиям беспрецедентного санкционного давления со стороны Запада. С основными вызовами, по мнению многих экспертов, мы справились», — цитирует его ТАСС.

По его словам, неизбежный спад в российской экономике, произошедший в прошлом году, оказался умеренным.

«Начиная со второго полугодия, нам удалось постепенно вернуть экономику на траекторию роста», — добавил Мишустин.

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз по росту ВВП России в текущем году до 0,7%.

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