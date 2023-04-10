Кирби заявил, что утечка документов США не повлияет на поставки для Украины

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Утечка документов США не повлияет на планы Вашингтона по поставкам Киеву, американская администрация будет помогать Украине столько, сколько потребуется, заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Кирби заявил, что утечка документов США не повлияет на поставки для Украины
  • AP
  • © Patrick Semansky

«Что касается вашего вопроса насчёт того, повлияла ли данная утечка на наши планы оказывать помощь Украине, то ответ отрицательный. Она будет продолжаться столько, сколько потребуется», — сказал он на брифинге. Его слова приводит РИА Новости.

В Кремле ранее сообщили, что утечки секретных документов из Пентагона достаточно интересные, их все изучают и анализируют.

Как стало известно, американское Минобороны расследует утечку в соцсети секретных материалов, где описываются состояние ВСУ и планы США и Североатлантического альянса по укреплению украинской армии. В офисе Зеленского назвали утечку фотошопом.

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