Кирби заявил, что утечка документов США не повлияет на поставки для Украины
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«Что касается вашего вопроса насчёт того, повлияла ли данная утечка на наши планы оказывать помощь Украине, то ответ отрицательный. Она будет продолжаться столько, сколько потребуется», — сказал он на брифинге. Его слова приводит РИА Новости.
В Кремле ранее сообщили, что утечки секретных документов из Пентагона достаточно интересные, их все изучают и анализируют.
Как стало известно, американское Минобороны расследует утечку в соцсети секретных материалов, где описываются состояние ВСУ и планы США и Североатлантического альянса по укреплению украинской армии. В офисе Зеленского назвали утечку фотошопом.