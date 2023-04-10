Песков назвал утечки из Пентагона достаточно интересными, их все изучают и анализируют

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что утечки секретных документов из Пентагона достаточно интересные, их все изучают и анализируют.

«Утечки достаточно интересные, их все изучают, анализируют, широко обсуждают», — отметил Песков.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на попавшие в интернет секретные документы Пентагона сообщил, что Соединённые Штаты шпионили за президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как стало известно, американское Минобороны расследует утечку в соцсети секретных материалов, где описываются состояние ВСУ и планы США и Североатлантического альянса по укреплению украинской армии. В офисе Зеленского назвали утечку фотошопом.