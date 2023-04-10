CNN: утечка документов Пентагона показала, что США шпионили за Зеленским

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Соединённые Штаты шпионили за президентом Украины Владимиром Зеленским.
CNN: утечка документов Пентагона показала, что США шпионили за Зеленским
  • globallookpress.com
  • © Cover Images/Keystone Press Agency

Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на попавшие в Интернет секретные документы Пентагона.

«Один документ раскрывает, что США шпионили за Зеленским», — говорится в сообщении.

Высокопоставленный американский чиновник заявил, что не удивился этой ситуации.

Ранее стало известно, что американское Минобороны расследует утечку в соцсети секретных материалов, где описываются состояние ВСУ и планы США и Североатлантического альянса по укреплению украинской армии. В офисе Зеленского назвали утечку фотошопом.

Позднее газета The New York Times сообщила об утечке новых секретных документов США по Украине, а также по Ближнему Востоку и Китаю. Пентагон изучает появившуюся в СМИ информацию об этом.

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