CNN: утечка документов Пентагона показала, что США шпионили за Зеленским

Соединённые Штаты шпионили за президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на попавшие в Интернет секретные документы Пентагона.

«Один документ раскрывает, что США шпионили за Зеленским», — говорится в сообщении.

Высокопоставленный американский чиновник заявил, что не удивился этой ситуации.

Ранее стало известно, что американское Минобороны расследует утечку в соцсети секретных материалов, где описываются состояние ВСУ и планы США и Североатлантического альянса по укреплению украинской армии. В офисе Зеленского назвали утечку фотошопом.

Позднее газета The New York Times сообщила об утечке новых секретных документов США по Украине, а также по Ближнему Востоку и Китаю. Пентагон изучает появившуюся в СМИ информацию об этом.