CNN: утечка документов Пентагона показала, что США шпионили за Зеленским
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Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на попавшие в Интернет секретные документы Пентагона.
«Один документ раскрывает, что США шпионили за Зеленским», — говорится в сообщении.
Высокопоставленный американский чиновник заявил, что не удивился этой ситуации.
Ранее стало известно, что американское Минобороны расследует утечку в соцсети секретных материалов, где описываются состояние ВСУ и планы США и Североатлантического альянса по укреплению украинской армии. В офисе Зеленского назвали утечку фотошопом.
Позднее газета The New York Times сообщила об утечке новых секретных документов США по Украине, а также по Ближнему Востоку и Китаю. Пентагон изучает появившуюся в СМИ информацию об этом.