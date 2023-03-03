Дуда: сложно представить восстановление Украины без участия Польши
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По его мнению, участие Польши в восстановлении Украины может быть продиктовано в том числе наличием общей границы.
«У нас есть автострады и железные дороги, которые ведут на Украину через Польшу, есть аэропорты, которые расположены ближе всего к Украине», — цитирует польского лидера ТАСС.
Дуда добавил, что «сложно себе представить восстановление Украины без участия Польши».
Кроме того, отметил он, польские фирмы также должны принимать участие в восстановительных работах.
Сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс ранее допустил, что Польша может готовиться к захвату западной части Украины.
Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин также заявлял о данных касательно планов Польши относительно западноукраинских земель.