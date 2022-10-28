В ООН призвали обеспечить доступ российских удобрений к мировым рынкам

Российские удобрения должны иметь доступ к мировым рынкам, заявил представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик.

«ООН считает, что необходим доступ к российским удобрениям, необходимо облегчение торговли ими», — цитирует его ТАСС.

По словам Дюжаррика, Генсек ООН Антониу Гутерреш и глава ЮНКТАД (Конференции ООН по торговле и развитию. — RT) Ребека Гринспен работают над устранением имеющихся барьеров.

Представитель всемирной организации подчеркнул, что существует только одно небольшое «окно возможностей», чтобы успеть к новой посевной кампании в развивающихся странах.

Ранее в МИД России заявили, что удобрения России для бедных стран заблокированы на европейских складах.

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин отмечал, что российская сторона пока не решила, стоит ли продлевать зерновую сделку.