Источник: Ходорковский готовит иск в суд к лидеру ФБК Певчих
- AP
По данным источника, команду Певчих интересует любая информация, которая может навредить репутации беглого российского олигарха в Европе.
В частности, Певчих находится в поиске не преданных огласке фактов биографии Ходорковского, проводит анализ политической и финансовой деятельности бывшего главы ЮКОСа.
Как уточняет источник, компромат планируется использовать для шантажа с целью вынудить Ходорковского отказаться от судебных исков к ФБК.
Как ранее сообщал RT, конфликт между структурами беглых иноагентов начался после публикации фильма «Предатели», в котором Мария Певчих открыто критиковала Ходорковского.
* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.
** Физлица, признанные иноагентами по решению Минюста РФ.