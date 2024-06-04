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Источник: Ходорковский готовит иск в суд к лидеру ФБК Певчих

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RT
Конфликт между ФБК* во главе с Марией Певчих** и командой Михаила Ходорковского** продолжает усугубляться, выяснил RT. По информации собеседника, близкого к структуре Ходорковского, экс-олигарх планирует обвинить Певчих в клевете и подать иск о защите чести и деловой репутации в один из европейских судов. В свою очередь, окружение Певчих активно собирает на него компромат.
Источник: Ходорковский готовит иск в суд к лидеру ФБК Певчих
  • AP

По данным источника, команду Певчих интересует любая информация, которая может навредить репутации беглого российского олигарха в Европе.

В частности, Певчих находится в поиске не преданных огласке фактов биографии Ходорковского, проводит анализ политической и финансовой деятельности бывшего главы ЮКОСа.

Как уточняет источник, компромат планируется использовать для шантажа с целью вынудить Ходорковского отказаться от судебных исков к ФБК.

Как ранее сообщал RT, конфликт между структурами беглых иноагентов начался после публикации фильма «Предатели», в котором Мария Певчих открыто критиковала Ходорковского.

* Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.

** Физлица, признанные иноагентами по решению Минюста РФ.

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