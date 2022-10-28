МИД: удобрения России для бедных стран заблокированы на европейских складах

Латвия и ещё ряд стран блокируют удобрения, которые Россия готова безвозмездно передать беднейшим странам, сообщил российский МИД, комментируя выполнение стамбульской продовольственной сделки.

«Российские компании до сих пор не могут не только осуществить коммерческие поставки удобрений, но даже передать около 300 тыс. т продукции беднейшим странам. И сделать это безвозмездно», — сказано в заявлении министерства.

Эти удобрения остаются заблокированными преимущественно на складах Латвии (80%), а также Эстонии, Бельгии и Нидерландов, уточнил МИД.

Руководство этих стран «не разрешает их отправку по линии ВПП ООН».

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин отмечал, что российская сторона пока не решила, стоит ли продлевать зерновую сделку.