Нидерланды и Палестина подписали соглашение в сфере безопасности
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Об этом заявило правительство европейской страны, пишет ТАСС.
Документ предполагает обмен информацией в рамках борьбы с терроризмом и подделкой документов. Также стороны намерены поддерживать друг друга в поисково-спасательных операциях.
Помимо этого, Нидерланды хотят заняться подготовкой группы женщин из палестинского сектора безопасности, чтобы они вошли в состав служб оперативного реагирования.
Ранее МИД Ирана и Турции призвали мусульманские страны к поддержке Палестины.