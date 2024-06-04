Нидерланды и Палестина подписали соглашение в сфере безопасности

Нидерланды подписали соглашение о сотрудничестве с Палестиной в сфере безопасности.

Об этом заявило правительство европейской страны, пишет ТАСС.

Документ предполагает обмен информацией в рамках борьбы с терроризмом и подделкой документов. Также стороны намерены поддерживать друг друга в поисково-спасательных операциях.

Помимо этого, Нидерланды хотят заняться подготовкой группы женщин из палестинского сектора безопасности, чтобы они вошли в состав служб оперативного реагирования.

Ранее МИД Ирана и Турции призвали мусульманские страны к поддержке Палестины.