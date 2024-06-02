МИД Ирана и Турции призвали мусульманские страны к поддержке Палестины

И. о. министра иностранных дел Ирана Али Багери Кани и глава МИД Турции Хакан Фидан призвали страны исламского мира координировать политику в сфере поддержки Палестины.

РИА Новости

Об этом говорится в заявлении иранского МИД по итогам телефонного разговора дипломатов. «Исламские страны не должны жалеть никаких возможностей для поддержки палестинского народа», — считает Кани. Фидан поддержал иранскую инициативу созвать внеочередное заседание глав МИД стран — участниц Организации исламского сотрудничества по вопросу палестино-израильского конфликта. Ранее Фидан заявил, что риски географического распространения конфликта в Газе увеличиваются.