МИД Турции: риски географического распространения конфликта в Газе увеличиваются
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Об этом сказал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, передаёт телеканал TRT.
По словам турецкого дипломата, Запад продолжает хранить молчание о гуманитарном кризисе в секторе Газа. Также недостаточную активность проявляют международные организации.
«С каждым днём растут риски географического распространения этого конфликта, а также возрастает опасность социальной эскалации», — заявил Фидан.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намекнул на планы долгосрочного военного присутствия в секторе Газа для обеспечения его «устойчивой демилитаризации» в случае разгрома палестинского движения ХАМАС.