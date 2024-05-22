МИД Турции: риски географического распространения конфликта в Газе увеличиваются

Из-за того, что Запад не прилагает усилия для прекращения боевых действий в Газе, риски географического распространения конфликта продолжают расти.

Об этом сказал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, передаёт телеканал TRT.

По словам турецкого дипломата, Запад продолжает хранить молчание о гуманитарном кризисе в секторе Газа. Также недостаточную активность проявляют международные организации.

«С каждым днём растут риски географического распространения этого конфликта, а также возрастает опасность социальной эскалации», — заявил Фидан.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намекнул на планы долгосрочного военного присутствия в секторе Газа для обеспечения его «устойчивой демилитаризации» в случае разгрома палестинского движения ХАМАС.