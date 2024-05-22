RT в Telegram
Подпишись

МИД Турции: риски географического распространения конфликта в Газе увеличиваются

Короткая ссылка
Из-за того, что Запад не прилагает усилия для прекращения боевых действий в Газе, риски географического распространения конфликта продолжают расти.
МИД Турции: риски географического распространения конфликта в Газе увеличиваются
  • Gettyimages.ru

Об этом сказал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, передаёт телеканал TRT.

По словам турецкого дипломата, Запад продолжает хранить молчание о гуманитарном кризисе в секторе Газа. Также недостаточную активность проявляют международные организации.

«С каждым днём растут риски географического распространения этого конфликта, а также возрастает опасность социальной эскалации», — заявил Фидан. 

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намекнул на планы долгосрочного военного присутствия в секторе Газа для обеспечения его «устойчивой демилитаризации» в случае разгрома палестинского движения ХАМАС.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить