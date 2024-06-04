Песков заявил, что у Путина нет резиденции на Алтае

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг слухи о том, что у главы государства Владимира Путина есть резиденция на Алтае.

«Нет такого официального объекта. Мы просто не располагаем такой информацией», — сказал он.

Ранее президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин рассказал об интересе туристов к Байкалу, Алтаю и Краснодарскому краю.