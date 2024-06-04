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ВСУ потеряли 470 человек в боях с подразделениями Южной группировки

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Подразделения Южной группировки войск ВС России улучшили положение по переднему краю в зоне проведения спецоперации.
ВСУ потеряли 470 человек в боях с подразделениями Южной группировки
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщили в Минобороны России.

По информации оборонного ведомства, бойцы армии России нанесли поражение живой силе и технике четырёх бригад ВСУ в районах населённых пунктов Северск, Дылеевка, Константиновка и Острое ДНР.

«Противник потерял более 470 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три автомобиля, а также 152-мм гаубицу 2А65 «Мста-Б», — проинформировали представители Минобороны о потерях ВСУ.

Также подразделениями группировки войск «Днепр» был сбит украинский штурмовик Су-25.

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