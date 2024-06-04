ВСУ потеряли 470 человек в боях с подразделениями Южной группировки
- Gettyimages.ru
Об этом сообщили в Минобороны России.
По информации оборонного ведомства, бойцы армии России нанесли поражение живой силе и технике четырёх бригад ВСУ в районах населённых пунктов Северск, Дылеевка, Константиновка и Острое ДНР.
«Противник потерял более 470 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три автомобиля, а также 152-мм гаубицу 2А65 «Мста-Б», — проинформировали представители Минобороны о потерях ВСУ.
Также подразделениями группировки войск «Днепр» был сбит украинский штурмовик Су-25.