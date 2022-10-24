Вандалы разукрасили памятник экс-премьеру Великобритании Маргарет Тэтчер

Неизвестные разукрасили краской постамент памятника бывшему британскому премьеру Маргарет Тэтчер в её родном городе Грантеме.

«Статуя Маргарет Тэтчер в её родном городе стала целью вандалов, которые нанесли на постамент краской: «Долой тори», — говорится в сообщении Express.

По данным издания, это уже третий раз, когда памятник Тэтчер подвергается атаке со стороны вандалов. В первый раз статую забросали яйцами спустя два часа после её открытия. Во второй — неизвестные частично облили его розовой краской.

Ранее посольство России обратилось в МИД Австрии из-за появления неонацистского символа у советского памятника в Вене.

В апреле Дмитрий Любинский в разговоре с RT заявил, что австрийские правоохранительные органы реагируют серьёзно и оперативно на передаваемые российской стороной данные о фактах осквернения исторических памятников на территории страны.