Узнать больше

Вандалы разукрасили памятник экс-премьеру Великобритании Маргарет Тэтчер

Короткая ссылка
Неизвестные разукрасили краской постамент памятника бывшему британскому премьеру Маргарет Тэтчер в её родном городе Грантеме.

«Статуя Маргарет Тэтчер в её родном городе стала целью вандалов, которые нанесли на постамент краской: «Долой тори», — говорится в сообщении Express.

По данным издания, это уже третий раз, когда памятник Тэтчер подвергается атаке со стороны вандалов. В первый раз статую забросали яйцами спустя два часа после её открытия. Во второй — неизвестные частично облили его розовой краской.

Ранее посольство России обратилось в МИД Австрии из-за появления неонацистского символа у советского памятника в Вене.

В апреле Дмитрий Любинский в разговоре с RT заявил, что австрийские правоохранительные органы реагируют серьёзно и оперативно на передаваемые российской стороной данные о фактах осквернения исторических памятников на территории страны.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить