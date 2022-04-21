Посол России рассказал о реакции правоохранительных органов Австрии на акты вандализма
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По его словам, с февраля акты вандализма были зафиксированы у здания дипломатической миссии и жилого дома дипломатов.
«19 апреля была осквернена православная церковь в месте Ла-ан-дер-Тайя неподалёку от Вены, были расписаны ворота перед входом в храм, вывешен украинский флаг», — заявил Любинский.
Он подчеркнул, что неизвестные причинили ущерб машине настоятеля храма, ему поступают угрозы физической расправы.
«На наши обращения и сигналы службы безопасности правоохранительные органы Австрии реагируют очень серьёзно и оперативно», — добавил он.
Посол выразил надежду, что виновные будут наказаны.
Ранее посольство России в Эстонии призвало власти республики наказать виновных в осквернении памятника воину-освободителю на Военном кладбище в Таллине.