Посол России рассказал о реакции правоохранительных органов Австрии на акты вандализма

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Посол России в Австрии Дмитрий Любинский в разговоре с RT заявил, что австрийские правоохранительные органы реагируют серьёзно и оперативно на передаваемые российской стороной данные о фактах осквернения исторических памятников на территории страны.
Посол России рассказал о реакции правоохранительных органов Австрии на акты вандализма
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По его словам, с февраля акты вандализма были зафиксированы у здания дипломатической миссии и жилого дома дипломатов.

«19 апреля была осквернена православная церковь в месте Ла-ан-дер-Тайя неподалёку от Вены, были расписаны ворота перед входом в храм, вывешен украинский флаг», — заявил Любинский.

Он подчеркнул, что неизвестные причинили ущерб машине настоятеля храма, ему поступают угрозы физической расправы.

«На наши обращения и сигналы службы безопасности правоохранительные органы Австрии реагируют очень серьёзно и оперативно», — добавил он.

Посол выразил надежду, что виновные будут наказаны.

Ранее посольство России в Эстонии призвало власти республики наказать виновных в осквернении памятника воину-освободителю на Военном кладбище в Таллине.

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