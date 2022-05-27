Посольство России обратилось в МИД Австрии из-за осквернения советского памятника в Вене
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«Посольство России направило обращение в МИД Австрии в связи с очередной выходкой украинских радикалов на площади Шварценбергплац в центре Вены 25 мая», — заявил посол России в Австрии Дмитрий Любинский.
Российская сторона проследит за реакцией властей «на это неонацистское «творчество», оскорбительное для культуры исторической памяти в самой Австрии, отметил посол.
В апреле Дмитрий Любинский в разговоре с RT заявил, что австрийские правоохранительные органы реагируют серьёзно и оперативно на передаваемые российской стороной данные о фактах осквернения исторических памятников на территории страны.