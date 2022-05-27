Посольство России обратилось в МИД Австрии из-за осквернения советского памятника в Вене

Посольство России обратилось в МИД Австрии из-за появления неонацистского символа у советского памятника в Вене.

«Посольство России направило обращение в МИД Австрии в связи с очередной выходкой украинских радикалов на площади Шварценбергплац в центре Вены 25 мая», — заявил посол России в Австрии Дмитрий Любинский.

Российская сторона проследит за реакцией властей «на это неонацистское «творчество», оскорбительное для культуры исторической памяти в самой Австрии, отметил посол.

В апреле Дмитрий Любинский в разговоре с RT заявил, что австрийские правоохранительные органы реагируют серьёзно и оперативно на передаваемые российской стороной данные о фактах осквернения исторических памятников на территории страны.