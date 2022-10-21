Конгрессмен Госар обвинил Байдена в приближении ядерного конфликта

Президент США Джо Байден приблизил перспективу ядерной войны из-за ситуации на Украине, заявил американский конгрессмен Пол Госар.

«Прокси-война Байдена на Украине натравила ядерные державы друг на друга. Сейчас мы максимально близки к ядерному конфликту со времён холодной войны, что признаёт даже сам Байден», — написал он в Twitter.

Конгрессмен отметил, что ядерные учения на этой неделе только усилили напряжённость в мире.

Ранее Байден признал, что Запад помогает Украине для поддержки Европы и НАТО.

Он также осудил позицию членов Республиканской партии по готовности прекратить финансовую помощь Украине в случае победы на промежуточных выборах в ноябре.