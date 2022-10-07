Focus: Запад многократно не сдерживал свои обещания и допускал внешнеполитические просчёты
В качестве внешнеполитических ошибок Запада он привёл, в частности, войну в Ираке и в Афганистане.
«Опыт провальных западных интервенций и освободительных войн не говорит о том, что Украину ждёт капитуляция, однако заставляет сомневаться в победоносных лозунгах западных политиков», — говорится в материале.
Ранее старший научный сотрудник в области обороны и внешней политики Института Катона, публицист Тед Карпентер в статье для The American Conservative заявил, что политики США часто совершают ошибки, которые ведут к внешнеполитическим провалам, в их числе украинский кризис.