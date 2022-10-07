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Focus: Запад многократно не сдерживал свои обещания и допускал внешнеполитические просчёты

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Запад уже не раз не сдерживал свои обещания и допускал внешнеполитические просчёты, заявил немецкий журналист Габор Штейнгарт в статье для издания Focus Online.

В качестве внешнеполитических ошибок Запада он привёл, в частности, войну в Ираке и в Афганистане.

«Опыт провальных западных интервенций и освободительных войн не говорит о том, что Украину ждёт капитуляция, однако заставляет сомневаться в победоносных лозунгах западных политиков», — говорится в материале.

Ранее старший научный сотрудник в области обороны и внешней политики Института Катона, публицист Тед Карпентер в статье для The American Conservative заявил, что политики США часто совершают ошибки, которые ведут к внешнеполитическим провалам, в их числе украинский кризис.

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