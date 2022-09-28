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Американский публицист Карпентер заявил об авантюрах США во внешней политике

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Политики США часто совершают ошибки, которые ведут к внешнеполитическим провалам, в их числе украинский кризис, заявил старший научный сотрудник в области обороны и внешней политики Института Катона, публицист Тед Карпентер в статье для The American Conservative.
Американский публицист Карпентер заявил об авантюрах США во внешней политике
  • Gettyimages.ru
  • © Helen King

«Дядя Сэм оставляет за собой по всему миру след разрухи и кровавых трагедий, прежде всего на Балканах, в Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии и Йемене. Последним примером стало решение администрации Байдена превратить Украину в пешку в соперничестве с Россией», — написал Карпентер в статье для The American Conservative.

По его словам, СМИ США предпочитают замалчивать внешнеполитические неудачи.

Он отметил, что Вашингтону нужно исправить три ошибки во внешней политике: оставить попытки навязывания другим странам чуждых ценностей, не ввязываться в войны ради смены режимов и отличать важные национальные интересы от периферийных.

Ранее глава российской делегации в Вене Константин Гаврилов заявил, что Россия предостерегает США и Великобританию от опрометчивых шагов, способных приблизить ситуацию вокруг Украины к опасной черте.

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