Политики США часто совершают ошибки, которые ведут к внешнеполитическим провалам, в их числе украинский кризис, заявил старший научный сотрудник в области обороны и внешней политики Института Катона, публицист Тед Карпентер в статье для The American Conservative.

«Дядя Сэм оставляет за собой по всему миру след разрухи и кровавых трагедий, прежде всего на Балканах, в Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии и Йемене. Последним примером стало решение администрации Байдена превратить Украину в пешку в соперничестве с Россией», — написал Карпентер в статье для The American Conservative.

По его словам, СМИ США предпочитают замалчивать внешнеполитические неудачи.

Он отметил, что Вашингтону нужно исправить три ошибки во внешней политике: оставить попытки навязывания другим странам чуждых ценностей, не ввязываться в войны ради смены режимов и отличать важные национальные интересы от периферийных.

Ранее глава российской делегации в Вене Константин Гаврилов заявил, что Россия предостерегает США и Великобританию от опрометчивых шагов, способных приблизить ситуацию вокруг Украины к опасной черте.