Российский дипломат Гаврилов предостерёг Британию и США от опрометчивых шагов

Россия предостерегает США и Великобританию от опрометчивых шагов, способных приблизить ситуацию вокруг Украины к опасной черте, заявил глава российской делегации в Вене Константин Гаврилов.

Соответствующее заявление он сделал на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД России.

«Предостерегаем Вашингтон и Лондон от опрометчивых шагов, которые способны приблизить обстановку вокруг Украины к опасной черте», — сказал Гаврилов.

В своём выступлении 21 сентября российский президент Владимир Путин заявил, что при угрозе территориальной целостности России для защиты российского народа будут использованы все средства.