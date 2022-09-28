Российский дипломат Гаврилов предостерёг Британию и США от опрометчивых шагов
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Соответствующее заявление он сделал на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД России.
«Предостерегаем Вашингтон и Лондон от опрометчивых шагов, которые способны приблизить обстановку вокруг Украины к опасной черте», — сказал Гаврилов.
В своём выступлении 21 сентября российский президент Владимир Путин заявил, что при угрозе территориальной целостности России для защиты российского народа будут использованы все средства.