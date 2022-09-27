военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Россия призывала УВКПЧ ООН публично осудить русофобию в странах Балтии

Короткая ссылка
Член дипмиссии России Ярослав Ерёмин заявил, что российское диппредставительство при ООН в Женеве призывает Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) публично осудить русофобию в странах Балтии.
Россия призывала УВКПЧ ООН публично осудить русофобию в странах Балтии
  • AFP
  • © Fabrice COFFRINI

«Решительно призываем врио верховного комиссара и профильные спецпроцедуры публично осудить эти дискриминационные и варварские практики, а экспертов договорных органов — принять их во внимание при рассмотрении правозащитной ситуации в этих странах», — передаёт РИА Новости слова Ерёмина.

Он добавил, что Латвия, Литва и Эстония много лет целенаправленно принимают меры по поддержанию русофобского курса своих государств.

Ранее вступило в силу решение властей Эстонии, Латвии, Литвы и Польши о введении запрета на въезд граждан России с шенгенскими визами, выданными в других государствах Евросоюза.

Как отмечал член комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артём Туров в беседе с RT, ряд стран Европы соревнуется за право «сделать маленькие пакости» России.

По его словам, «здесь очень активно себя ведёт Прибалтика».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить