Россия призывала УВКПЧ ООН публично осудить русофобию в странах Балтии

Член дипмиссии России Ярослав Ерёмин заявил, что российское диппредставительство при ООН в Женеве призывает Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) публично осудить русофобию в странах Балтии.

«Решительно призываем врио верховного комиссара и профильные спецпроцедуры публично осудить эти дискриминационные и варварские практики, а экспертов договорных органов — принять их во внимание при рассмотрении правозащитной ситуации в этих странах», — передаёт РИА Новости слова Ерёмина.

Он добавил, что Латвия, Литва и Эстония много лет целенаправленно принимают меры по поддержанию русофобского курса своих государств.

Ранее вступило в силу решение властей Эстонии, Латвии, Литвы и Польши о введении запрета на въезд граждан России с шенгенскими визами, выданными в других государствах Евросоюза.

Как отмечал член комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артём Туров в беседе с RT, ряд стран Европы соревнуется за право «сделать маленькие пакости» России.

По его словам, «здесь очень активно себя ведёт Прибалтика».