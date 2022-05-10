Депутат Туров: ряд стран Европы соревнуются за право «сделать маленькие пакости» России

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Анастасия Белоусова
Член комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артём Туров в беседе с RT прокомментировал принятую парламентариями Литвы резолюцию, в которой Россия названа страной, «поддерживающей терроризм».
Депутат Туров: ряд стран Европы соревнуются за право «сделать маленькие пакости» России
  • РИА Новости

«Ряд европейский стран являются основными рупорами русофобии. Здесь очень активно себя ведёт Прибалтика, которая на протяжении долгого времени формирует негативную повестку в отношении России», — сказал парламентарий.

По его словам, заявления, которые эти страны делают сейчас и которые делали до начала спецоперации на Украине, «однотонны и враждебны».

«Они соревнуются за право сделать маленькие пакости. Не стоит обращать внимание на поведение этих стран, они отрабатывают ту повестку, которую навязывают им либо европейские структуры, либо структуры НАТО», — считает собеседник RT.

Парламентарии Литвы 10 мая приняли резолюцию, в которой назвали Россию «государством, которое поддерживает и совершает терроризм».

В Москве ранее подчеркнули, что действия, предпринятые Россией на Украине, абсолютно законны, при этом Москва регулярно привлекала внимание западных стран к геноциду населения украинских юго-восточных районов со стороны Киева, однако российскую сторону не стали слушать.

При этом президент Франции Эммануэль Макрон отказался оценивать действия России на Украине «как геноцид», он призвал быть осторожнее с терминами, потому что «русские и украинцы — братские народы».

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