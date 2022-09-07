военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Трасс назначила экс-посла в России Бэрроу советником по нацбезопасности

Короткая ссылка
Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс назначила бывшего посла в России и на Украине Тима Бэрроу советником по национальной безопасности.

«Сэр Тим Бэрроу обладает огромным опытом защиты интересов и безопасности британского народа во всём мире, включая работу над реакцией Великобритании на действия Путина на Украине», — приводит канцелярия премьер-министра слова Трасс.

Бэрроу вступит в должность 14 сентября.

Ранее бывший министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс была избрана премьером страны, получив 57,4% голосов на выборах главы правящей Консервативной партии.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сохранил свой пост в кабмине нового премьера.

Новым главой МИД Британии стал бывший министр образования Джеймс Клеверли.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить