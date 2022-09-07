Трасс назначила экс-посла в России Бэрроу советником по нацбезопасности
«Сэр Тим Бэрроу обладает огромным опытом защиты интересов и безопасности британского народа во всём мире, включая работу над реакцией Великобритании на действия Путина на Украине», — приводит канцелярия премьер-министра слова Трасс.
Бэрроу вступит в должность 14 сентября.
Ранее бывший министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс была избрана премьером страны, получив 57,4% голосов на выборах главы правящей Консервативной партии.
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес сохранил свой пост в кабмине нового премьера.
Новым главой МИД Британии стал бывший министр образования Джеймс Клеверли.