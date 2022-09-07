Politico: в ЕК назвали авантюрой планы установления потолка цен на российский газ

Планы установления потолка цен на российский газ являются авантюрой. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на документы Еврокомиссии.

«Предлагаемый потолок цены на газ — €50 за мегаватт-час..., что меньше пятой части нынешней спотовой цены, примет форму чрезвычайного законопроекта», — говорится в сообщении.

При этом подобный шаг будет «авантюрой», отметили в ЕК.

2 сентября министры финансов стран G7 согласились ввести потолок цены на нефть из России. В частности, «семёрка» запретит страхование судов перевозчикам российской нефти по ценам, превышающим установленный порог.