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Politico: в ЕК назвали авантюрой планы установления потолка цен на российский газ

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Планы установления потолка цен на российский газ являются авантюрой. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на документы Еврокомиссии.

«Предлагаемый потолок цены на газ — €50 за мегаватт-час..., что меньше пятой части нынешней спотовой цены, примет форму чрезвычайного законопроекта», — говорится в сообщении.

При этом подобный шаг будет «авантюрой», отметили в ЕК.

2 сентября министры финансов стран G7 согласились ввести потолок цены на нефть из России. В частности, «семёрка» запретит страхование судов перевозчикам российской нефти по ценам, превышающим установленный порог.

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