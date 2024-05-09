Мэр Бенкунскас: комендантский час в Вильнюсе вызвал панику у жителей

Комендантский час и военные на улицах Вильнюса вызвали панику у жителей, заявил мэр литовской столицы Валдас Бенкунскас.

Об этом информирует портал LRT.

«Было много звонков в полицию, Всеобщий центр помощи — спрашивали, что происходит. На самом деле, был зафиксирован определённый момент паники», — сказал Бенкунскас.

Отмечается, что комендантский час в Вильнюсе ввели в связи с учениями НАТО, которые проходят на территории Литвы.

Ранее литовский премьер-министр Ингрида Шимоните заявила, что готова направить на Украину военных с «тренировочной миссией».

Также сообщалось, что Литва может отказать украинским уклонистам в ПМЖ.