Мэр Бенкунскас: комендантский час в Вильнюсе вызвал панику у жителей
Об этом информирует портал LRT.
«Было много звонков в полицию, Всеобщий центр помощи — спрашивали, что происходит. На самом деле, был зафиксирован определённый момент паники», — сказал Бенкунскас.
Отмечается, что комендантский час в Вильнюсе ввели в связи с учениями НАТО, которые проходят на территории Литвы.
Ранее литовский премьер-министр Ингрида Шимоните заявила, что готова направить на Украину военных с «тренировочной миссией».
Также сообщалось, что Литва может отказать украинским уклонистам в ПМЖ.